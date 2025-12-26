Brognaturo, cresce l’attesa per la seconda edizione del Presepe Vivente

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Presepe Vivente torna a incantare con la sua seconda edizione (che avrà luogo domenica a partire dalle ore 16:30) confermandosi un appuntamento molto atteso dalla comunità. Si tratta, infatti, di evento capace di unire tradizione, fede e partecipazione, riportando i visitatori indietro nel tempo, tra le atmosfere autentiche della Betlemme di duemila anni fa.

Le vie e gli spazi di Brognaturo si trasformeranno in un vero e proprio villaggio antico, animato da figuranti in costume che hanno dato vita a scene di vita quotidiana: artigiani al lavoro, pastori, mercanti e famiglie, fino alla rappresentazione della Natività, cuore e simbolo dell’intera manifestazione.

L’evento è organizzato dalla Pro loco e dall’associazione “Brognaturo nel cuore” con la collaborazione dell’Amministrazione comunale che, con passione e dedizione hanno curato ogni dettaglio, dai costumi alle scenografie, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente rispetto alla prima edizione. La manifestazione lo scorso anno ha registrato una numerosa affluenza di visitatori, testimoniando quanto eventi di questo tipo riescano a creare momenti di condivisione e comunità.

“Il Presepe Vivente – afferma la sindaca Rossana Tassone – rappresenta un appuntamento di grande valore per la nostra comunità. Siamo orgogliosi di questa iniziativa che, grazie all’impegno di associazioni e cittadini, riesce a unire tradizione, partecipazione e senso di appartenenza. Eventi come questo rafforzano l’identità del nostro territorio e trasmettono alle nuove generazioni l’importanza delle nostre radici. Vi aspettiamo a Brognaturo il 28 dicembre alle ore 16:30”.

Il Presepe Vivente – Seconda Edizione si conferma così non solo come una rievocazione storica, ma come un’occasione preziosa per riscoprire il vero significato del Natale e rafforzare il legame tra tradizione e territorio.