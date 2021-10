Brognaturo, Cosimo Tripodi primo eletto: “Arrivato il riscontro che mi aspettavo”

La tornata elettorale, a Brognaturo, è stata caratterizzata dalla certezza sul risultato finale e l’interesse si è concentrato sul numero di preferenze riportato dai singoli candidati. A spiccare è il dato dell’avvocato Ilario Cosimo Tripodi, assessore uscente che nelle precedenti elezioni era stato il secondo degli eletti dopo Nicola Papa (che poi occupò il ruolo di vicesindaco).

Uomo di fiducia del Consigliere regionale Vito Pitaro, ha maturato un’esperienza politica all’interno della relativa struttura regionale nelle vesti di responsabile amministrativo. Stavolta sono 95 le preferenze riportate.

“Sono felice ed allo stesso tempo commosso – ha dichiarato non trattenendo l’emozione – per il risultato ottenuto, mi aspettavo un riscontro da parte della comunità e così è stato; abbiamo dato fiducia ad una giovane e brava donna figlia non di un sindaco ma del sindaco di questo paese, il quale ha messo in risalto la mia figura delegandomi suo assessore nella scorsa consiliatura. Ringrazio – conclude – tutti i brognaturesi che, ancora una volta, hanno apprezzato la mia persona consentendomi di impegnarmi per il bene della comunità”.