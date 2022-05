Brognaturo, concluso il laboratorio di scrittura “La parola cura” [FOTO]

Si è concluso oggi il laboratorio di scrittura dal titolo “La parola cura”, realizzato dalla scrittrice Eliana Iorfida e organizzato dal Comune di Brognaturo in collaborazione con i Comuni di Spadola, Simbario e l’Istituto Comprensivo di Vallelonga.



L’iniziativa era finalizzata a raccontare, rielaborare e risignificare attraverso la scrittura e la scoperta della parola i disagi fisici, psicologici e relazionali vissuti dai più piccoli in tempo di pandemia. I ragazzi nel raccontare e raccontarsi durante la pandemia hanno dotato di potere la parola. La parola come paura, solitudine, tristezza, esperienza, terrore, sollievo. Ma, anche, come strumento di conforto, speranza che istruisce, allieta e cura. E, soprattutto, come cura all’ascolto, al dialogo e perfino al silenzio. Oggi i ragazzi della scuola media di Spadola insieme ad Eliana Iorfida hanno insegnato questo.

Dal lavoro fatto verrà redatto con il supporto di Iorfida un libro illustrato.