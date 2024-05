Brognaturo, celebrata la “Giornata di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del bene comune”

Si è svolta stamattina la Giornata di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del bene comune. Sono stati momenti di condivisione, partecipazione e cittadinanza attiva quelli che hanno caratterizzato la campagna di “Puliamo il mondo” che ha visto i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Vallelonga confrontarsi con il presidente di Legambiente e il maresciallo del Reparto Carabinieri di Mongiana.

Ma ci sono state anche azioni concrete per imparare a preservare l’acqua, ridurre i rifiuti e proteggere l’ambiente e il territorio e la sua biodiversità.

Il sindaco Rossana Tassone e l’Amministrazione comunale hanno ringraziano Legambiente Vibo Valentia e Ricadi, la dirigente scolastica Eleonora Rombolà, i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Mongiana per la sensibilità dimostrata e l’impegno quotidiano per un futuro sostenibile per tutti. Ringraziamenti anche per “tutto il corpo docente di Spadola e i ragazzi per aver dimostrato in maniera concreta il significato di cittadinanza attiva e rispetto per i luoghi comuni”.