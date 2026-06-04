“Brognaturo Borgo Fiorito”, un paese che guarda al futuro

Si sono registrati grande partecipazione e unanimi apprezzamenti per “Brognaturo Borgo Fiorito”, l’iniziativa che ha trasformato il paese in un percorso di colori, bellezza e accoglienza, regalando ai visitatori e visitatrici una giornata all’insegna della valorizzazione del territorio e dello spirito di comunità. A conclusione dell’evento, la sindaca Rossana Tassone ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, sottolineando in particolare l’impegno dell’associazione Brognaturo SSET per l’organizzazione di un evento e per la volontà, l’impegno e la determinazione di portare avanti un’idea progettuale fuori dai classici eventi. Ringraziamenti anche per la Pro Loco Damiano Valente, l’Associazione Ntramenti e l’intera popolazione.

“Desidero ringraziare – ha affermato la sindaca – Franco Tassone per la proposta progettuale, l’Associazione Brognaturo SSET per lo straordinario lavoro svolto e per la determinazione nel portare avanti un progetto comunitario e di bellezza fuori dai classici schemi della sagra di paese; il presidente del Consiglio comunale, Adriano Renda, per l’impegno assunto nel creare una sinergia di co-progettazione, organizzazione e collaborazione tra Ente, associazione Brognaturo SSET e le associazioni del territorio per la riuscita del progetto; la Pro Loco, l’associazione Ntramenti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. Grazie al loro contributo, Brognaturo si presenta oggi più bello, più curato e ancora più accogliente”. Una menzione speciale è stata riservata alla splendida sinergia nata tra Brognaturo SSET, la Pro Loco” Damiano Valente” e l’associazione Ntramenti, che ha permesso di trasformare la visita guidata in un autentico racconto del territorio, intrecciando arte, storia, cultura e tradizioni locali. Si è trattato di un percorso coinvolgente che ha consentito ai visitatori di conoscere più da vicino l’identità e le radici del paese. Spazio anche per un riconoscimento “ai cittadini e alle cittadine che, durante la manifestazione, si sono trasformati in vere e proprie guide, accogliendo i visitatori e visitatrici con entusiasmo, accompagnandoli lungo il percorso e favorendo l’incontro con i gruppi già presenti nelle diverse aree del paese”.

L’aspetto che più ha colpito è stato il commento ricorrente dei tanti ospiti arrivati da fuori paese: “Che bella accoglienza, che bel paese!”. Una frase semplice ma significativa che rappresenta il risultato più importante dell’iniziativa e testimonia il valore del lavoro svolto da tutta la comunità. “Vedere ieri così tante persone visitare Brognaturo – ha aggiunto Tassone – è stata la dimostrazione concreta della bontà del percorso intrapreso e dell’importante lavoro realizzato in questi mesi. Un risultato che incoraggia l’Amministrazione, le associazioni e tutti a proseguire con ancora maggiore entusiasmo”.

“Brognaturo Borgo Fiorito” non è infatti un appuntamento isolato, ma l’inizio di un progetto destinato a svilupparsi durante tutto l’anno, con nuove tappe già programmate nei mesi di luglio, agosto e settembre. “Siamo solo all’inizio di un percorso – ha evidenziato la sindaca –. La partecipazione registrata all’inaugurazione nonostante il ponte ed eventi in tanti paesi ci spinge a fare ancora di più nei prossimi appuntamenti, continuando a valorizzare il nostro paese, a coinvolgere la comunità e a offrire ai visitatori e visitatrici occasioni sempre nuove per conoscere e apprezzare Brognaturo”.