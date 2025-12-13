Brognaturo. Anziana vittima della truffa del finto avvocato: foglio di via per due persone

Truffatori ancora in azione nelle Serre, dove stanno diventando sempre più frequenti i tentativi di prelevare contanti e preziosi dalle case delle persone sole. Stavolta la vittima è un’anziana signora di Brognaturo tratta in inganno dalla telefonata di un fantomatico avvocato che invitava la donna a consegnare una somma di denaro utile a scarcerare la figlia, a suo dire, arrestata per aver provocato un incidente stradale. Dopo la telefonata una coppia si è recata effettivamente a casa della donna presentandosi come soggetti appartenenti alle Forze dell’Ordine. La donna ha consegnato loro la somma di 800 euro richiesta. A fronte dell’ulteriore richiesta di monili d’oro l’anziana si è reso conto di essere stata raggirata e i due si sono dileguati.

Dopo la denuncia al Commissariato di P.S. di Serra San Bruno sono iniziate serrate ed approfondite indagini da parte del personale della Squadra di P.G. del Commissariato che, anche grazie all’estrapolazione delle immagini di videosorveglianza, ha identificato un uomo ed una donna, residenti fuori regione, rispettivamente di 33 e 37 anni, con svariati precedenti per truffa e ricettazione.

Il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti ha emesso nei loro confronti, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, la misura del “Foglio di Via” dal Comune di Brognaturo.

Il “Foglio di Via” è una misura con finalità di prevenzione che il questore adotta nei confronti di quei soggetti che hanno dato luogo ad una turbativa della sicurezza pubblica in un determinato Comune; per tali ragioni, da quel territorio si impone di non farvi ritorno senza l’autorizzazione dell’Autorità, pena la sanzione della reclusione da 6 a 18 mesi e multa fino a 10.000 euro.