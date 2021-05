Brogli elettorali, i rappresentanti del Comitato “Reggio Non Si Broglia” convocati dalla Commissione Controllo e Garanzia

La Commissione Controllo e Garanzia ha convocato in audizione, per martedì 11 maggio, alle 8.00, presso l’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio, i rappresentanti del Comitato Civico “Reggio Non si Broglia”, al fine di discutere la richiesta – avanzata dal medesimo Comitato – di un Consiglio comunale aperto, contemplato dall’articolo 36 del regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare e lo Statuto Comunale. Sono stati convocati in Commissione per essere auditi il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente del Consiglio Vincenzo Marra e la Segretaria Generale Maria Riva.