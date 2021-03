Brogli a Reggio, scudisciata de “La Cosa Pubblica”: “I consiglieri smettano di nascondersi dietro numeri che mancano e dimissioni che non arrivano e usino i loro poteri”

‘”Noi (la maggioranza consiliare -ndr-) non sappiamo nulla rispetto a quanto emerso sino a oggi”

Così Armando Neri. Da questa frase si dipana una serie di considerazioni espresse dall’Associazione “La Cosa Pubblica” coordinata da Stefano Morabito che, seguendo una logica stringente, così procede nella riflessione: “Ed è questo il problema. Non sanno nulla e non vogliono sapere nulla. Per questo è caduta nel vuoto la richiesta della Associazione ‘La Cosa Pubblica”, formulata a mezzo stampa il 17 dicembre scorso, di istituire immediatamente una Commissione Consiliare di inchiesta sui brogli elettorali.



Se lo avessero fatto, forse oggi ne saprebbero qualcosa in più e potrebbero farlo sapere anche a noi cittadini”.

“Invece, in questi mesi, la maggioranza – prende atto con amarezza ‘La Cosa Pubblica’ – ha osservato il silenzio, seguendo la sorprendente teoria dell’assessora Scopelliti secondo la quale il silenzio è l’opposto del chiasso. Il silenzio è, invece, l’opposto della parola ed alla parola sono tenuti i pubblici rappresentanti! Non al silenzio né al suo sinonimo, l’omertà, ovvero il silenzio eretto a sistema.

A quanto ne sappiamo, solo il consigliere Pazzano ha richiesto, in data 30 dicembre, di istituire la Commissione di inchiesta che avevamo proposto fin da subito.

La minoranza di destra, invece, si produce in ridicole richieste come quella di rivotare almeno nelle sezioni elettorali finora incriminate.

La città deve tornare al voto, ma deve anche sapere! Per questo è ora che ciascun consigliere comunale smetta di scudarsi dietro numeri che mancano e dimissioni che non arrivano e usi i suoi poteri per ricavare personalmente e diffondere pubblicamente copia di tutti gli atti relativi al processo elettorale (verbali di commissione, elenchi scrutatori, nomine, etc.).

Non ci sono più alibi”.