Brillante prestazione per il serrese Bruno Polito al “The Best Natural”

Arrivano nuovi risultati di rilievo per il giovane serrese Bruno Polito che sfoggia una grande prestazione al “The Best Natural” organizzata dalla CSEN a Rende. Per l’occasione, Polito si era prefissato lo scopo di affinare i particolari sia dal punto di vista muscolare, che della tecnica del posing.

L’obiettivo è stato centrato e questo gli ha fruttato il primo posto nella Categoria juniores e nella Categoria BB fino a 70kg

Inoltre, ha guadagnato un secondo posto nell’assoluto “Tested”. Sicuramente una enorme soddisfazione per l’atleta più giovane ad essere salito sul palco.

Adesso, insieme al suo coach Davide Pisani, dovrà decidere i prossimi passi per realizzare un’ulteriore crescita. Proprio Pisani avrà il compito di guidare gli atleti drugfree della “Karate Club” nel campo del Bodybuilding e del Powerlifting.