Bottino pieno in Sicilia per la Domotek Reggio Calabria

Una prova di forza in reazione.

La Domotek Reggio Calabria si rialza alla grande dopo la sconfitta al tie-break del turno scorso.

I ragazzi di mister Polimeni vincono e convincono in trasferta: 3-0 sul campo dell’Avimecc Modica, uno dei rettangoli più difficili del campionato.



Nella palla finale del match è decisivo l’apporto del libero amaranto Saverio De Santis. Vince la Domotek, con merito e caratura.

La prossima sfida, domenica 16 novembre al PalaCalafiore, sarà dura ed evocativa per gli amaranto: arriverà la EnergyTime Spike Campobasso, insieme le squadre volarono in categoria superiore dalla Serie B ed oggi sono pronte ad offrire un grande spettacolo. I molisani hanno marcato finora un filotto da tre su tre.

Avimecc Modica-Domotek Volley Reggio Calabria 0-3

(22-25,23-25,27-29)

Modica: Barretta 2, Raso, Pappalardo, Bertozzi 11, Lugli 7, Putini 2, Chillemi 5, Nastasi, Tomasi 1, Buzzi 7, Italia, Garofalo 11, Mariano 8. Allenatore DiStefano

Domotek: De Santis, Mancinelli, Spinello, Zappoli 12 Presta 4, Lopetrone, Saitta, Innocenzi. 4, Ciaramita, Laganà 23,Lazzaretto 13, Stabrawa, Rigirozzo, Parrini. Allenatore Antonio Polimeni, Assistente Sergio Vandir Dal Pozzo.

Arbitri Raffaella Ayroldi di Molfetta e Nicola Traversa di Gioia Del Colle