Bottiglia con liquido infiammabile e cartucce per un bar di Dasà: nuova intimidazione per Francesco Martino

Una bottiglia contenente liquido infiammabile con delle cartucce legate con nastro adesivo è stata ritrovata innanzi al bar in fase di apertura presso la stazione di servizio 3M Carburanti di Dasà nella mattinata di martedì. Il titolare della ditta, il 45enne Francesco Martino, ha presentato denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Arena. Lo stesso – titolare di una impresa operante nel settore del movimento terra, lavori edili e stradali – già in passato, è stato vittima di episodi intimidatori simili nei cantieri di Pizzo Calabro e Vibo Valentia, oltre che di furti e danneggiamenti. I Carabinieri hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto.