Botteghe artigianali diffuse, altri 10 giorni per presentare domanda: contributi a fondo perduto fino al 75% delle spese ammissibili

È fissata al 13 novembre, alle ore 12, la nuova scadenza per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico Bo.ar.d. (Botteghe artigianali diffuse, finanziato a valere su risorse FSC 2021/2027 fino a un importo di un milione di euro), finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese artigiane per investimenti finalizzati all’adeguamento, al miglioramento e/o alla realizzazione di laboratori per la produzione di prodotti artigianali legati alle tradizioni che utilizzino materia prima locale e siano ubicati nei comuni appartenenti all’Area Snai “Versante Ionico – Serre” (Serra San Bruno, Badolato, Bivongi, Camini, Fabrizia, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Monasterace, Mongiana, Pazzano, Riace, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina dello Ionio e Stilo. Per ottenere il beneficio le imprese artigiane devono elaborare e presentare “una proposta progettuale che metta in relazione le produzioni artigianali identitarie del territorio con la risorsa turismo, promuovendo la realizzazione di un sistema produttivo e culturale diffuso nei centri storici che coniughi il saper fare con l’ospitalità calabrese” e preveda investimenti di importo compreso tra i 20mila ed i 100mila euro. La misura del contributo concedibile può arrivare al 75% delle spese ammissibili e sarà erogata nella forma di contributo a fondo perduto, in regime de minimis, per la realizzazione di investimenti finalizzati: all’adeguamento dei locali e degli impianti (nel limite del 60% dell’investimento ammissibile); all’acquisto di macchinari e attrezzature; all’acquisto di beni usati (nel limite del 5% dell’investimento ammissibile); alla realizzazione di spazi dimostrativi ed espositivi; all’introduzione di tecnologie e nuove competenze digitali che possano contribuire a una concreta digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali e organizzativi delle imprese ivi compresa la realizzazione del sito internet dell’impresa; alla promozione e al marketing (nel limite del 30% dell’investimentoammissibile).