Boschi e salute: la seconda giornata del “Serreinfestival” propone il contatto con la natura

Giornata interamente dedicata al contatto con la natura quella di giovedì, con gli eventi del “Serreinfestival” che spingono verso la riscoperta del patrimonio paesaggistico delle Serre. Si parte alle 10, a Mongiana, dal piazzale antistante Villa Vittoria con l’iniziativa “In cammino per ripartire”: al centro della scena la bellezza del laghetto di Mongiana “Santa Maria di Drosia”. I diversi aspetti del luogo saranno approfonditi dalle guide naturalistiche Cosimo Angilletta e Nicola Monardo con l’ausilio del direttore del Parco delle Serre Francesco Pititto. In serata (ore 20.30) ci sarà il trekking in notturna nel bosco Archiforo. L’iniziativa – promossa in collaborazione con i componenti dell’associazione “Vivi Serra San Bruno” (Mario Papasodaro, Jessica Papasodaro, Maria Schiafone, Aldo Aloe e Teresa Bartone) sarà presentata dal commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo e dalla coordinatrice del Serreinfestival Maria Rosaria Franzé.