“Borgo dei Borghi 2026”, la Regione al fianco di San Nicola Arcella nella sfida nazionale

“San Nicola Arcella è uno dei borghi più belli della nostra regione, credo uno dei borghi più belli d’Italia. Legittimamente partecipa a questo concorso, adesso sta a noi calabresi spingerlo verso la vittoria come è stato qualche anno fa per Tropea”: con queste parole l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha presentato, nella conferenza stampa svolta questa mattina nella Sala Verde della Cittadella regionale, la candidatura di San Nicola Arcella alla tredicesima edizione del concorso “Il Borgo dei Borghi”, l’iniziativa nazionale che ogni anno celebra i paesi più belli e autentici d’Italia all’interno della trasmissione “Kilimangiaro”, in onda su Rai 3.

Insieme a Gianluca Gallo sono intervenuti gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro e il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo.

Nelle parole degli assessori la visione strategica del presidente Roberto Occhiuto, orientata a rafforzare l’immagine turistica positiva della Calabria in Italia e all’estero.

“Stiamo vivendo una fase di forte crescita e riconoscibilità nazionale – ha sottolineato Gallo – è il segno concreto di una Calabria che investe in sostenibilità ambientale, cultura e tutela del territorio: una Calabria davvero straordinaria”.

Nel corso dell’incontro, l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese ha presentato il video ufficiale realizzato nell’ambito del brand “Calabria Straordinaria” per sostenere il voto a sostegno del borgo. “È motivo di grande soddisfazione per la Regione Calabria – ha evidenziato Calabrese. Questa candidatura – ha proseguito l’Assessore – rappresenta la continuità di un lavoro intenso di promozione dei nostri borghi, del patrimonio naturalistico e delle eccellenze territoriali. San Nicola Arcella, con la sua bellezza iconica, è uno straordinario biglietto da visita per chi arriva in Calabria. Ci auguriamo possa vincere questa competizione, ma già oggi rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare la visibilità e promuovere le bellezze della Calabria”.

L’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, ha evidenziato il lavoro sinergico a sostegno dei territori: “Abbiamo messo in campo un’importante azione di sistema, lavorando fianco a fianco con i Comuni, in particolare sul percorso per le Bandiere Blu. Abbiamo attivato – ha ribadito Montuoro- una vera e propria task force tecnica regionale, offrendo supporto concreto ai territori. I risultati che attendiamo nei prossimi mesi sono frutto di questo impegno condiviso. Parallelamente, stiamo portando avanti interventi significativi sul fronte ambientale: dalla depurazione al miglioramento della qualità delle acque di balneazione, fino alla collaborazione con le associazioni ambientaliste”.

A sostenere il voto per San Nicola Arcella alla XIII edizione de “Il Borgo dei Borghi”, l’intervento del sindaco Eugenio Madeo, che, ringraziando la Giunta regionale, ha rimarcato il valore simbolico della candidatura: “Rappresentare la Calabria è un’occasione importante non solo per il nostro Comune ma per l’intera regione. Una eventuale vittoria significherebbe accendere i riflettori sulla Calabria.

“San Nicola Arcella – ha spiegato con passione il sindaco Madeo – racchiude tutto ciò che la nostra terra può offrire: la montagna con il Parco del Pollino, il mare, con un elemento di attrazione fantastico, l’Arcomagno che è una meraviglia unica”. Nel ricordare l’intervento finanziato dalla Regione Calabria per la messa in sicurezza dell’Arcomagno, il Sindaco ha passato in rassegna le altre bellezze del borgo storico di San Nicola Arcella, presentando il video promozionale che è stato realizzato per l’occasione.

Al termine dell’incontro con la stampa, il sindaco, insieme agli assessori regionali, ha incontrato il presidente Roberto Occhiuto.

Infine le modalità di voto: è possibile votare San Nicola Arcella fino a domenica 22 marzo 2026 (entro le ore 23:59). Ciascuno può esprimere fino a 5 voti, uno ogni 24 ore, registrandosi gratuitamente su RaiPlay. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.rai.it/borgodeiborghi.