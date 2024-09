Borgo Croce, la raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo pulmino si è conclusa con un successo straordinario

La solidarietà ha trionfato ancora una volta! La campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo pulmino per l’associazione Borgo Croce si è conclusa con un successo straordinario. In meno di una settimana, grazie all’aiuto di 138 donatori, sono stati raccolti i 7.000 euro necessari per acquistare il Fiat Iveco da 20 posti, un mezzo fondamentale per garantire il servizio di trasporto turistico e il sostegno alla comunità locale.



Grande soddisfazione è stata espressa da CityNow e dal Presidente della Cooperativa Libero Nocera, Gaetano Nucera, che, in qualità di editore del giornale, ha sposato da subito questa importante causa portata avanti dal giornale.

Tra i generosi sostenitori che hanno contribuito alla campagna “Un pulmino per Borgo Croce” figurano Domenico Richichi, Davide Nucera, Sonia Tullia Barbaro, Maria Tindara Febert, Rocco Ripepi, Walter Irrera, Renato Di Pietro, Salvatore Palermo, Francesco Postorino, Antonino Polimeno, Antonio Catalano, Fabio Mazzitelli, la Cooperativa Libero Nocera, Lido Stella Marina, Gianluca Laganà, Maria Teresa Lobianco, Alberto Drago, Giovanni e Tony Aliquò, Luca Jader Giovanni Lanzoni, Familie Aloise, Pasquale Cozzupoli, Ivan Grillo, Giovanni Latella, Rosario Buda, Antonino Martino, Antonino Russo, Ivan Speranza, Antonio Marcianò, Pro Loco Bova Marina ETS, Domenica Paola Vizzari, Benilde Galluccio, Vincenzo Sepe, Demetrio Zema, Natale Romeo, Antonino Cuzzucoli, Alessia Genua, Elisa Sacchetto, Bruno Pansera, Valentina Mallamaci, Vittoria Barbalace, Alessandro Taverriti, Giovanni Cilione, Giuseppe Bombino, Frank Licari, Giuseppe Camera, Giuseppe Barillà, Giulio Carpentieri, Group Srl Spartivento, Tommaso Marzullo, Fabio Vincenzo Gaglioti, Sebastiano Cristiano, Giovanna Rito, Antonello Catanese, Filippo Arecchi, Dilancar Low Cost STL, Federico Milia, Piera Angileri, Francesca Fortugno, Angela Morena, Pasquale Pellicano, Antonella Macheda, Giuseppe Andrea Maiolo, Maria Simona Vigile, Claudia Pratticò, Carmelo Denisi, Giovanni Trapani, Santo Postorino, O2HP Srl di Nicola e Pasquale Cuzzocrea, Francesco Gurrì, Caterina Casile, Umberto Barreca, Francesco Milasi, Claudio Aloisio, Francesco Arcudi, Giulia Febert, Tiziana Pungi, Federico Foti, Immacolata Cianci, Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e molti altri, compresi numerosi donatori anonimi che hanno scelto di restare nell’ombra ma il cui contributo è stato essenziale.

I fondi raccolti sono stati trasferiti con un bonifico istantaneo, anticipando i tempi di erogazione di GoFundMe, per poter completare l’acquisto del pulmino, già individuato, e consegnarlo all’associazione Borgo Croce nel più breve tempo possibile. Successivamente, il mezzo sarà brandizzato grazie alla generosa offerta di Progetto 5 di Santo Frascati.

Tutti i donatori saranno invitati a partecipare all’evento ufficiale di consegna del pulmino, un’occasione di festa per celebrare insieme questo importante traguardo.

Davide Nucera, direttore editoriale di CityNow, ha espresso la sua emozione per il risultato raggiunto:

“Sono emozionato e contento di aver raggiunto in così poco tempo l’obiettivo. Questo è stato possibile solo grazie alle persone che hanno deciso di partecipare. Il nostro merito è stato solo quello di aver saputo intercettare e mettere a disposizione la nostra rete per dare la possibilità a chi ci chiedeva di contribuire di poter fare una buona azione. Grazie ancora a tutti. Non vedo l’ora di vedervi a Borgo Croce per festeggiare insieme!”.

Mariagrazia Chirico, presidente dell’associazione Borgo Croce, ha espresso con grande emozione la sua gratitudine per il risultato ottenuto:

“Ho saputo che la raccolta fondi organizzata da CityNow per acquistare il pulmino ha raggiunto l’obiettivo. Sono felicissima. Siamo stupiti, non pensavamo che in così poco tempo si potesse concludere questa raccolta. Grazie a CityNow e a tutti i donatori, dal più piccolo al più grande. È stato un gesto d’amore incredibile, sapevo che sarebbe stato così perché abbiamo percepito il vostro affetto nei confronti di Borgo Croce. Grazie, grazie, grazie”.