Borgo Croce: domenica la festa per il nuovo pulmino, simbolo di solidarietà e rinascita

Una giornata speciale per Borgo Croce e per l’intera comunità di Fiumara, che si riunirà per celebrare un traguardo straordinario: la consegna ufficiale del nuovo pulmino dell’associazione ‘Borgo Croce’, acquistato grazie alla generosa raccolta fondi promossa da CityNow su GoFundMe.



La cerimonia di domenica 10 novembre alle 15:30, aperta a tutta la comunità e in particolare ai donatori che hanno reso possibile questo traguardo, avrà luogo a Borgo Croce, dove il nuovo pulmino, un Fiat Iveco da 20 posti, sarà presentato ufficialmente. Il mezzo, personalizzato dall’azienda reggina Progetto 5 di Santo Frascati e progettato graficamente da Bisestyle di Piero Golfo, sarà il simbolo tangibile di un atto di generosità collettiva che ha mobilitato decine di cittadini, aziende e associazioni locali.

L’iniziativa nasce in risposta a un gesto di vandalismo che aveva distrutto il precedente pulmino dell’associazione, un mezzo essenziale per trasportare turisti e visitatori, offrendo loro la possibilità di scoprire le bellezze di Borgo Croce. In pochi giorni, la campagna di raccolta fondi ha raggiunto l’obiettivo di 7.000 euro, con l’aggiunta di ulteriori contributi, come quello della Fondazione Lamberti Castronuovo di 500 euro, utilizzato per coprire parte dell’assicurazione del mezzo.

Alla festa di domenica, che rappresenta non solo un traguardo ma anche un nuovo inizio, prenderanno parte gli organizzatori, i rappresentanti delle aziende coinvolte e tutti coloro che hanno supportato la campagna e l’amministrazione del comune di Fiumara che ha voluto concedere il patrocinio gratuito.

“Sarà un momento di gioia e condivisione per ringraziare chi ha scelto di sostenere Borgo Croce, dimostrando che l’unione e il senso di comunità possono fare la differenza, trasformando un episodio negativo in un’occasione di crescita e rinnovamento”.

L’evento, che inizierà nelle prime ore del pomeriggio, sarà arricchito da attività per grandi e piccini, unite al calore della comunità. L’associazione Borgo Croce invita tutti i donatori e i cittadini a unirsi a questa giornata speciale, testimoniando l’importanza di gesti concreti e di una solidarietà che fa parte del patrimonio collettivo della nostra terra.