“Borghi fantastici”, l’evento per promuovere i borghi delle Serre e presentare il calendario 2024

Si terrà sabato alle ore 10 a Vibo Valentia, presso lo storico Palazzo Gagliardi, l’evento promosso dall’Ente regionale Parco delle Serre in partnership con la storica azienda Mangiatorella Spa allo scopo di sensibilizzare le istituzioni, gli operatori e le giovani generazioni sull’importanza di preservare e promuovere la bellezza unica dei borghi calabresi e di quelli delle Serre.

L’evento sarà introdotto dal sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, e da Fabio Signoretta, presidente del Sistema bibliotecario vibonese, e dai promotori dell’iniziativa rappresentati dal Commissario Straordinario Parco delle Serre Alfonso Grillo e dall’Amministratore Delegato Mangiatorella Spa, Pietro Federico.

Interverranno all’incontro, Giuseppina Ierace e Filippo Capellupo, rappresentanti degli Enti che raggruppano tutte le Pro Loco della Regione Calabria, Giovanni Renda (presidente dell’Associazione culturale “Borghi da Ri..vivere”), Carmela Barbalace (dirigente Settore Borghi e attrattori culturali presso il Dipartimento dello Sviluppo Economico). Concluderanno i l’assessore regionale all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione Gianluca Gallo e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e attrattori culturali, Rosario Varì.

All’incontro sono altresì invitati i sindaci dei 27 Comuni facenti parte del Parco delle Serre.

L’evento, moderato da Marcello Francioso e Maurizio Bonanno, rappresenta un ulteriore passo di un percorso avente come obiettivo la valorizzazione del territorio e delle sue migliori realtà, iniziato nel 2022 con il progetto di collaborazione pubblico-privato siglato tra i due soggetti “Mangiatorella SpA” e “Parco delle Serre” e che ha già visto concretizzarsi moltissime iniziative tra cui l’ideazione di due contest fotografici, l’ultimo dei quali è stato indetto quest’anno, al fine di promuovere la conoscenza dei borghi del territorio del Parco delle Serre.

Nell’ambito della manifestazione saranno premiati i vincitori del contest con la pubblicazione della propria foto nell’affascinante calendario 2024 oltre ad un voucher valido per un pernottamento gratuito in una struttura ricettiva collocata nel Parco delle Serre. L’autore della foto più bella, che sarà pubblicata nella copertina del calendario, si aggiudicherà anche un premio in denaro di 1000 euro.

Il nuovo calendario 2024 è una sintesi attraente di colori, cultura e tanta voglia di esprimersi da parte dei tantissimi partecipanti, appassionati di fotografia e di bellezza.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione di artisti, direttori di hotel e strutture ricettive che con la loro testimonianza porteranno all’attenzione di tutti le proprie esperienze di come tutelare, preservare e promuovere il territorio.

Un territorio che ha moltissimo da raccontare e che si rivolge a chi lo vive per invitarlo a non abbandonarlo.