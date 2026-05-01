Boom di visualizzazioni per il video di Gerardo Mandiello sul Santuario di Monte Stella

È online da appena quattro giorni ma ha già destato un’incredibile curiosità. Il video concernente il Santuario di Monte Stella, girato da Gerardo Mandiello e visibile sul canale “Incantevole Calabria”, traduce un progetto dedicato alla scoperta dei luoghi più autentici della Calabria. Un mix di natura, borghi, tradizioni, leggende e percorsi poco conosciuti. Mandiello ha infatti la passione di creare contenuti visivi emozionali e informativi per valorizzare il territorio e offrire esperienze reali a chi vuole esplorare la Calabria con occhi nuovi. Incantevole Calabria è su Facebook, Tik tok e Instagram.



Il video ha attualmente raggiunto due milioni e 500mila visualizzazioni su Instagram.

Di seguito, il link: https://www.instagram.com/gerardo_mandiello/reel/DXoOcZvDqpJ/

“Incantevole Calabria è raggiungibile qui: www.instagram.com/gerardo_mandiello/

