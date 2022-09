Book of Ra: lo storytelling abbraccia la slot

Chi l’avrebbe detto, più di un secolo fa, che quel gioco dal meccanismo così semplice avrebbe raggiunto una longevità e una popolarità tanto invidiabile?

Parliamo ovviamente delle slot machine che da fine Ottocento non hanno mai smesso di conquistare il consenso di un pubblico sempre più vasto.

La formula di questo successo è, in apparenza, elementare: poche regole facili da comprendere, una gratificazione quasi immediata e la capacità innata di adattarsi alle nuove tendenze.

Proprio quest’ultimo è il fattore più importante, se andiamo ad esempio a guardare il passaggio dalla slot fisica a quella virtuale non scopriamo una resistenza ma vediamo un evoluzione incredibile, che invece di ritirarsi di fronte al progresso ha cambiato il volto delle slot come le conoscevamo.

Maggiore accessibilità grazie ai casinò online, grafiche rinnovate e soprattutto l’introduzione di elementi nuovi, capaci di coinvolgere i giocatori e di renderli fedeli ai titoli più riusciti.

Parliamo di storytelling e meccanismi di gioco evoluti, che non offrono soltanto gaming ma intrattenimento di qualità, come possiamo vedere nelle slot machine più amate, che riescono a ricreare delle vere e proprie avventure, in cui immergersi per il tempo di una partita o più.

E così abbiamo visto il proliferare di proposte legate a show televisivi, film, leggende antiche e storie epiche: un esempio celebre di questo matrimonio di successo tra l’umile slot e la narrazione più fantasiosa è Book of Ra, uno dei titoli più amati in assoluto dai giocatori di tutto il mondo.

Possiamo dire con certezza che proprio Book of Ra sia stata la capostipite delle slot machine a tema, inaugurando una vera e propria tendenza di successo. Basata sulla storia di un esploratore simile a Indiana Jones, questa slot è ambientata nell’antico Egitto, tra piramidi, misteriose leggende e atmosfere esotiche. dove il protagonista è impegnato nella ricerca del libro di Ra.

Lanciata nel 2005 dalla storica casa Novomatic ancora nella sua versione fisica, ha attraversato indenne quasi vent’anni di storia, diventando una vera e propria saga e inaugurando il filone dei titoli a tema egiziano, tra i più apprezzati dal pubblico.

Questa slot ha avuto la grande intuizione, infatti, di unire una trama semplice ma avvincente a un meccanismo di gioco in grado di regalare grandi soddisfazioni, vestendo la sua idea con una grafica in cui trovano spazio tutti i simboli iconici del mondo dell’antico Egitto, dagli scarabei ai geroglifici, passando per sarcofagi, palme e faraoni.

Book of Ra è una slot con buoni tassi di vincita per i giocatori, che variano a seconda delle versioni ma rimangono sempre su un tasso di volatilità buono e che riesce, grazie alle sue diverse evoluzioni, a offrire schemi di gioco molto vari, dal più classico dell’originale ai più complessi delle versioni deluxe.