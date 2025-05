Bonus Affitti. Baldino, Tavernise e Sciarrotta (M5S): “In Calabria migliaia di famiglia abbandonate da Governo e Regione”

“Migliaia di famiglie calabresi in difficoltà sono state letteralmente abbandonate da Governo e Regione. Non c’è altro modo per definire quanto sta accadendo con il Bonus Affitti: nel 2023 e 2024 i Comuni calabresi, attenendosi alle norme e alle disposizioni ufficiali, hanno pubblicato bandi per il sostegno all’affitto. Hanno raccolto migliaia di domande, redatto graduatorie, concluso le procedure. Ma nessun contributo verrà erogato, perché non esiste alcuna copertura finanziaria né da parte dello Stato, né da parte della Regione Calabria”, è quanto denunciano in una nota la deputata M5S Vittoria Baldino, il consigliere regionale M5S Davide Tavernise e la consigliera comunale M5S Lidia Sciarrotta.

“La Regione stessa – proseguono i pentastellati – attraverso le avvertenze ufficiali pubblicate sul proprio sito, ha chiarito che in assenza di fondi statali e regionali — o di eventuali residui — non sarà corrisposto alcun contributo. E che i Comuni non potranno avanzare alcuna pretesa. Una comunicazione fredda e burocratica che scarica tutta la responsabilità su chi, come i Comuni, ha semplicemente applicato la legge e seguito le direttive.

Non solo: la Regione ha comunicato ai Comuni che per l’anno 2024 non è prevista alcuna dotazione finanziaria per il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni”, né sul bilancio statale, né su quello regionale. E, nonostante questa totale incertezza, ha dichiarato che “appare doveroso verso i cittadini pubblicare i bandi previsti dalle citate norme”>, rimarcano Baldino, Tavernise e Sciarrotta. Una follia istituzionale. Una presa in giro organizzata. Si pubblicano bandi “per dovere verso i cittadini”, ma poi si comunica nero su bianco che non verrà stanziato nemmeno un euro per sostenerli. Così, mentre le famiglie in difficoltà vengono illuse e poi abbandonate, il Governo e la Regione usano i Comuni come parafulmine, scaricando su di loro le conseguenze del proprio disinteresse politico e sociale. La Regione Calabria come proposto dal M5S avrebbe potuto fare ciò che ha fatto l’Emilia-Romagna: stanziare risorse proprie – concludono Baldino, Tavernise e Sciarrott – .per coprire il Bonus Affitti, o in alternativa attivarsi immediatamente con il Governo nazionale per rifinanziare il fondo”