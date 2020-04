Bombino non risparmia il sindaco: “Si tolga il costume di scena, mantenga il contegno e cominci finalmente a lavorare”

*di Giuseppe Bombino, docente universitario – Poiché agli sciacalli preferisco gli agnelli, e le colombe agli avvoltoi, tralascerò la zoologia e il comportamento delle specie.

Pertanto mi dissocio dal commento di quanti, in queste drammatiche settimane, hanno paragonato le “uscite” del Sindaco alle scorribande dei più noti approfittatori della savana. Tuttavia, sottrarre l’operato del Sindaco alle ciniche leggi del regno animale non significa risparmiarlo da un più severo giudizio.

Vado dritto al dunque!

Questa emergenza passerà.

Ha fatto in tempo per mietere troppe vittime, e per prolungare inaspettatamente l’azione di questa Amministrazione Comunale.

E siccome vi è una istanza del poi, che ci chiede di superare il presente per prepararci al dopo, la prego, Sindaco, spenga il microfono e si dedichi un po’ alla nostra Città, che di emergenze ne ha molte da aggiungere a quella sanitaria.

Ora, eviterò di elencare le questioni che affliggono Reggio, anche perché, avendole lei in gran numero procurate, le conosce molto bene. Nei 5 e più anni della sua imbarazzante amministrazione, la nostra Città non ha conosciuto alcun progresso, in nessun campo; e se nulla saprà fare in un così breve tempo, potrebbe almeno provare a non arretrare ulteriormente e a salvare la dignità e un po’ di serietà agli occhi della Calabria e dell’Italia.

Quindi, Sindaco, basterebbe che lei si togliesse il costume di scena e la finisse di giocare a fare il supereroe. Ben sappiamo riconoscere, infatti, l’autentico sacrificio di quanti, per istrada e negli ospedali, combattono veramente contro il male.

Mantenga il contegno, dunque; e si metta finalmente a lavorare. Non foss’altro per il lavoro di quelle Donne e di quegli Uomini con il camice bianco e con la divisa, cui dobbiamo un unico immenso ringraziamento.

E siccome il tempo per mostrare ciò di cui sarebbe stato capace è abbondantemente trascorso, il maggior favore che adesso le chiedo è di restare nel suo ufficio e, magari, provare a risolvere, con sobrietà e nel tempo che resta, qualche piccolo problema.