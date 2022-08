Bomba esplode davanti ad una concessionaria di auto

Alle 22:25 di martedì sera, come testimoniato dalle immagini catturate dall’impianto di videosorveglianza della Autoionà, concessionaria del Gruppo Ionà in via Umberto Nobile, a Rende, in provincia di Cosenza, un individuo, che indossava indumenti di colore scuro e col capo nascosto da un cappuccio bianco, ha sistemato un ordigno dopo aver scavalcato il recinto dell’area.

Fatto ingresso nella zona riservata al posteggio, ha trafficato a ridosso di una vetrina e poi collocato l’esplosivo per un attentato che, secondo gli inquirenti, sarebbe da ricondurre ad un tentativo di estorcere denaro all’azienda.