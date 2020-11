Bomba d’acqua sul Crotonese: situazione difficile [FOTO]

Una potente bomba d’acqua si è abbattuta sul territorio crotonese. La situazione in diversi quartieri della città capoluogo di provincia è difficile: dalle foto inviate alla nostra redazione appare in tutta chiarezza quanto forte sia stata la forza della natura. Si registrano allagamenti in diverse zone, con i Vigili del Fuoco impegnatissimi. La pioggia continua a cadere in modo potente ed incessante. Seri dubbi sulla possibilità che la partita di calcio Crotone-Lazio possa disputarsi.