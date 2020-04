Bollettino quotidiano dell’Ao “Pugliese-Ciaccio”: 6 nuovi contagiati nel Catanzarese

L’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha diffuso il bollettino quotidiano dal quale emerge la crescita dei contagiati relativi a “Villa Torano”, oltre a quelli concernenti l’area centrale della Calabria. Di seguito, il report completo:

Tamponi complessivi COVID-19 sinora eseguiti n. 5468

Nuovi tamponi □

Nuovi tamponi eseguiti 283

di cui provenienti dalla provincia di Catanzaro 209

di cui provenienti dalla provincia di Crotone 08

di cui provenienti dalla provincia di Vibo Valentia –

Cosenza 66

Nuovi casi positivi COVID-19 *

Nuovi casi positivi COVID-19 52

di cui appartenenti alla provincia di Catanzaro 06

di cui appartenenti alla provincia di Crotone –

di cui appartenenti alla provincia di Vibo Valentia –

Cosenza 46

Ricoveri

Ricoveri complessivi COVID-19 in Malattie infettive 15

Nuovi ricoveri COVID-19 in malattie infettive 02

Pazienti COVID-19 dimessi da malattie infettive 01

Ricoveri complessivi COVID-19 in terapia intensiva 01

Nuovi ricoveri COVID-19 terapia intensiva –

Pazienti COVID-19 rientrati in degenza ordinaria –

□ tamponi in corso di esecuzione 145, negativi 224

noti positivi, 6 CZ, 1 KR, 0 VV

*da intendere nelle ultime 24 ore