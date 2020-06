Bollettino GOM: ricoverate in ospedale 4 persone che erano in isolamento domiciliare

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che oggi sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 151 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test.



I pazienti affetti da CoViD-19 attualmente in ospedale sono 4, di cui 3 afferenti allo stesso nucleo familiare. Tutti sono ricoverati in degenza ordinaria. Si tratta di soggetti risultati già positivi al test che si trovavano in regime di isolamento domiciliare obbligatorio e per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha disposto, per diverse ragioni, il ricovero. Le condizioni cliniche dei pazienti non destano preoccupazione.

I pazienti deceduti sono 16 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I dimessi perché guariti sono 69.