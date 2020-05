Bollettino GOM: dimessi 4 pazienti

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica oggi sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 294 soggetti. Di questi, 1 è risultato positivo al test.



I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 24: 22 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 44.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati dimessi 4 pazienti, è stato effettuato un ricovero ed un paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Malattie Infettive.