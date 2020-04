Bollettino GOM: deceduto un paziente, positivi un altro infermiere e un OSS di Medicina d’Urgenza

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che ieri è deceduto un uomo di 75 anni con pluripatologie severe e condizioni molto critiche già prima dell’ingresso in Terapia Intensiva.



Venerdì sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 314 soggetti. Di questi, 2 sono risultati positivi al test. Si tratta di un infermiere professionale e di un operatore socio sanitario in servizio presso la Medicina d’Urgenza.

Già diversi giorni prima dell’ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 20 del 27 marzo, il G.O.M. ha iniziato ad effettuare i tamponi a tutto il personale sanitario. Finora sono stati controllati circa 500 dipendenti.

I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 39: 35 in degenza ordinaria e 4 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 12, così come 12, in seguito ad una dimissione avvenuta in data odierna, sono i pazienti dimessi perché guariti.