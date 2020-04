Bollettino dell’Ao “Pugliese-Ciaccio”: 2 nuovi casi nell’area centrale della Calabria

L’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha diramato il bollettino quotidiano dal quale emerge la presenza di un nuovo caso di Coronavirus nel Catanzarese e di un altro caso nel Crotonese. Di seguito, il report completo:

Tamponi complessivi COVID-19 sinora eseguiti n. 5935

Nuovi tamponi □

Nuovi tamponi eseguiti 263

di cui provenienti dalla provincia di Catanzaro 205

di cui provenienti dalla provincia di Crotone 38

di cui provenienti dalla provincia di Vibo Valentia 20

Nuovi casi positivi COVID-19 *

Nuovi casi positivi COVID-19 02

di cui appartenenti alla provincia di Catanzaro 01

di cui appartenenti alla provincia di Crotone 01

di cui appartenenti alla provincia di Vibo Valentia –

Ricoveri

Ricoveri complessivi COVID-19 in Malattie infettive 15

Nuovi ricoveri COVID-19 in malattie infettive –

Pazienti COVID-19 dimessi da malattie infettive –

Ricoveri complessivi COVID-19 in terapia intensiva 01

Nuovi ricoveri COVID-19 terapia intensiva –

Pazienti COVID-19 rientrati in degenza ordinaria –

□ tamponi in corso di esecuzione n.1140, negativi n. 255

già noti positivi, 2 CZ, 4 KR, 0 VV

*da intendere nelle ultime 24 ore