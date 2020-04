Bollettino Ao “Pugliese-Ciaccio”: finalmente zero contagi nell’area centrale della Calabria

L’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha diramato il bollettino quotidiano dal quale emerge che, nelle ultime 24 ore, non c’è stato nessun contagio nell’area centrale della Calabria. Di seguito, il report completo:

Tamponi complessivi COVID-19 sinora eseguiti n. 6718

Nuovi tamponi □

Nuovi tamponi eseguiti 193

di cui provenienti dalla provincia di Catanzaro 180

di cui provenienti dalla provincia di Crotone 07

di cui provenienti dalla provincia di Vibo Valentia 06

Nuovi casi positivi COVID-19 *

Nuovi casi positivi COVID-19 0

di cui appartenenti alla provincia di Catanzaro –

di cui appartenenti alla provincia di Crotone –

di cui appartenenti alla provincia di Vibo Valentia –

Ricoveri

Ricoveri complessivi COVID-19 in Malattie infettive 13

Nuovi ricoveri COVID-19 in malattie infettive –

Pazienti COVID-19 dimessi da malattie infettive 02 ▪

Ricoveri complessivi COVID-19 in terapia intensiva 01

Nuovi ricoveri COVID-19 terapia intensiva –

Pazienti COVID-19 rientrati in degenza ordinaria –

□ tamponi in corso di escuzione , 1180, negativi 190

noti positivi, 2 CZ, 0 KR, 1 VV

*da intendere nelle ultime 24 ore

▪ di cui uno transitato in terapia intensiva