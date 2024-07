“Boia chi molla a sedici anni”: il racconto genuino di una Reggio che è morta nel ’70

Quello attualmente sofferto dal popolo reggino è uno dei decenni più brutali e tristi che abbia mai penato. Una classe politica spogliata di ogni decenza e decoro lo sta violentando dal 2014 e, con cinismo, persiste ad accanirsi contro di esso, ormai inerme, ormai sfibrato, ormai privo di resistenze emotive. Ne ha strappato la pelle, ne ha strappato l’anima tramite una operazione di spoliazione, materiale e simbolica che, almeno nella percezione di chi allora era presente, parte da lontano, parte da quella bolla temporale a cavallo tra 1970 e 1971. Tanti sono stati, nel corso del tempo, i tentativi di racchiudere in una cornice storico-letteraria ben definita quanto accaduto allora. Non tutti sono riusciti, non tutti si sono lasciati pilotare dal rigore dei fatti, dall’imparzialità del racconto.

Un affresco, pregno di ricordi personali che è semplice trasporre sul piano socio-politico, è forse il modo migliore, nel caso di un libro, per consegnare al lettore le emozioni e le sensazioni, i pensieri e gli ideali che pervadevano la comunità reggina, quando era veramente tale. “Il desiderio di resistere all’oppressione è radicato nella natura umana”: è con questa esplicita citazione di Tacito che Vincenzo Rogolino, sindacalista ostinato e politico di vecchia data, militante appassionato e studioso della Politica, apre l’agile volume dato alle stampe “Boia chi molla a sedici anni” con il quale cristallizza memorie personali di episodi minuti eppure capaci di ribaltare, oltre che una città tutta, anche il corso dei rapporti tra lo Stato e Reggio Calabria e di penetrare, in maniera definitiva, nel corpo vivo della psicologia collettiva di una comunità da allora divenuta semplicemente moltitudine, folla, ma mai più comunità. Gli eventi che si dispiegarono in un gomitolo di mesi hanno, infatti, messo a ferro e fuoco la libertà di una popolazione logorata da una estenuante difesa del proprio diritto a conservare fiducia in uno Stato rivelatosi traditore e malvagio. I decenni che ne sono seguiti, segnati da disincanto e disillusione, da un istintivo principio di autotutela e di diffidenza nei confronti dell’apparato centrale sono figli legittimi e riconosciuti di quelle barricate e di quel fumo, di quelle esplosioni e di quegli arresti, di quelle cariche e di quei comizi, di quelle fiamme e di quei morti. Subire un sopruso da parte del Governo, subirlo non arrendendosi nemmeno davanti ai cingolati inviati dal Governo per imporre una decisione insultante fu una manifesta dimostrazione di sopraffazione voluta ed elaborata dal sistema democratico. Un sistema democratico che, grazie alla tempra irriducibile della cittadinanza intera, gettava la maschera, rivelando quanto fosse fittizia, e lo sia tuttora, quella democrazia retoricamente strumentalizzata per compiere le peggiori nefandezze. Reggio, come la narrazione di Rogolino conferma a suon di avvenimenti concreti ed episodi vissuti, non fu domata nemmeno dal processo deplorevole di esecrazione. Una demonizzazione che pretese di mettere addosso ad una collettività tutta la divisa di strumento passivo nelle mani della Destra. Eppure era stato un sindaco democristiano, Piero Battaglia, a lanciare, per primo, l’allarme in merito allo “scippo”. Una reazione, quella dei reggini, quando erano reggini autentici, che sfociò seguendo il rio naturale della ribellione, dell’insurrezione. I Palazzi istituzionali in fiamme erano la rappresentazione metaforica perfetta del sentimento che permeava nobili e popolani, professionisti e disoccupati, imprenditori ed artigiani, commercianti e studenti, operai e casalinghe, in una comunione di intenti che fu inghiottita in quell’arco temporale spartiacque del Destino della città. A Sinistra prevalse l’incomprensione del fenomeno, una incapacità di interpretare lo spirito civico, sì civico, della gente reggina. Quel medesimo spirito civico che, come per incanto, evaporò e mai ricomparve. Una Sinistra che scelse di essere liberticida, il primo medesimo impulso che pervase anche il MSI svegliatosi solo grazie ai big locali del partito, evidentemente in maggiore sintonia con il cervello pensante, il cuore pulsante e le viscere profonde di uomini e donne sventrati dalla protervia statuale. Uomini e donne, ci ricorda l’autore, a cui non restò che legarsi, ancor più intimamente, alla Madonna della Consolazione la cui Sacra Effigie, in un’altra potentissima immagine dello stato d’animo di ciascuno, per un paio di anni, accompagnata nella tradizionale processione, tirò dritto dinanzi agli edifici del Potere ubicati in Piazza Italia. Una reazione prodotta dalla coscienza che, per davvero, incredibile a dirsi, era stata la democrazia, quel feticcio fittizio a cui il Sistema si appigliava, a disprezzare Reggio Calabria. La democrazia genuina era, invece, quella in grado di infondere solidarietà ed affiatamento tra i reggini, i quali seppero essere comunità facendo leva su ragioni di appartenenza che, da lì in avanti, perirono sotto le frustrate dolorose ed inesorabili della frustrazione. Lo Stato spedì 20mila uomini, rammenta Vincenzo Rogolino nella sua illuminante ricostruzione di quei giorni, di quelle settimane, di quei mesi. Doveva sottomettere, con le cattive, l’insubordinazione in atto, ma se lo Stato dichiara guerra al suo stesso popolo ha già perso perché è un cadavere che non conserva ragion d’essere. Lo fece mirando a terrorizzare e ricattare i suoi figli: e fu così che non furono, molto banalmente, i partiti a perdere consenso e credibilità, ma lo Stato, in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue venature. Una sconfitta nascosta dalla normalizzazione, ma ben visibile osservando le cicatrici impresse dalla sfiducia impossessatasi di una comunità che nel 1970 si fece massa informe di individui e, pertanto, debole ed incapace di alimentare la speranza. “Viandante, tu entri in una città morta. In questa città la partitocrazia ha ucciso la democrazia”: non una banale frase scritta su un muro a Santa Caterina, ma il Manifesto di quel che Reggio Calabria diventò, di quel che Reggio Calabria è.