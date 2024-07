Bodybuilding, il serrese Bruno Polito si distingue all’evento “L’Ercole dello Jonio”

Come ogni anno, Il mese di luglio propone la più importante gara di body-building In Calabria, “L’Ercole dello Jonio”. Con una “piccola” differenza rispetto agli anni passati: per la prima volta, è di portata internazionale. Organizzata dalla CSEN e, in particolar modo da Francesco De Nardo, “L’Ercole dello Jonio” è valevole per l’assegnazione di Mr. e Miss Universo della UIBFF. A tal proposito, quest’anno, tra i diversi giudici internazionali sono presenti nomi di spicco come Shaye Best e Dave Smith, entrambi del Sud Africa. Ad organizzare e supervisionare il corpo giudicante c’è Angelo Giustiniani, presidente nazionale della ICS. La location per lo svolgimento della gara è situata presso l’“Hotel Europa” di Rende, ormai divenuto una tappa fissa per i Bodybuilder, provenienti da ogni parte del mondo.

Una tra le stelle della giornata è senza alcun dubbio quella del serrese Bruno Polito, che riesce a portare grande prestigio al suo paese e alla palestra che lo ha fatto crescere: la “Karateclub Serra San Bruno”.

Il giovane atleta si avvicina alle pratiche sportive tramite le arti marziali e in particolar modo tramite il Karate seguito dallo storico Maestro Carmelo Pisani.

Solo successivamente si appassiona al bodybuilding, senza mai abbandonare però la vecchia via.

È Davide Pisani che, con la sua grande esperienza e competenza nel settore, gli fa toccare le vette del bodybuilding nazionale e internazionale. Davide viene anche chiamato sul palco a premiare diversi atleti vincitori. Bruno non porta a casa il suo primo titolo, ma può vantare una bacheca di tutto rispetto, con ben sei trofei in tre gare. In questo caso, il giovane bodybuilder serrese aggiunge un primo posto nella categoria “BB fino a 75kg” e un secondo posto nella categoria “Cadetti”. La gara si conclude con il consueto test antidoping, ricordando come ogni singolo atleta partecipante fosse esclusivamente “Natural”. Ancora una volta la città di Serra San Bruno si distingue, dimostrandosi così molto attenta e preparata anche nel mondo dello sport.