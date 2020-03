Blocco del conferimento dei rifiuti per i Comuni del Vibonese inadempienti: ecco chi è ammesso (ELENCO)

In una situazione di emergenza, determinata dalla diffusione del Covid-19, arriva una notizia che potrebbe essere motivo di ulteriori disagi. Con una nota recante la data odierna, l’Ato (Ambito territoriale ottimale per il servizio rifiuti integrato) di Catanzaro ha stabilito il blocco dei conferimenti dei rifiuti presso il relativo sistema impiantistico per i Comuni dell’Ato di Vibo Valentia che non hanno effettuato il versamento degli oneri.

Nella nota viene ricordato che “il contesto dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, purtroppo ancora in evoluzione, ha suggerito una certa flessibilità nel disporre le previste misure restrittive necessarie a salvaguardare l’efficienza del sistema per tutti quegli Enti virtuosi sui quali, altrimenti, potrebbe gravare la spesa dell’intero sistema” e che il termine era già stato differito al 19 marzo. Ritenuto, peraltro, di non dover “arrecare pregiudizio alle somme disponibili sul conto corrente dedicato”, è stato disposto di “consentire, nel rispetto del calendario vigente, il conferimento dei rifiuti presso la rete impiantistica pubblica dell’Ato di Catanzaro di Alli di Catanzaro e San Pietro Lametino di Lamezia Terme, a datare da lunedì 23 marzo, esclusivamente ai seguenti Comuni dell’Ato di Vibo Valentia: Acquaro, Fabrizia, Francica, Ionadi, Parghelia, Pizzo, Polia, San Calogero, Serra San Bruno, Stefanaconi e Vibo Valentia”.