Blitz della Guardia di Finanza in un casolare: trovati 13 chili di marijuana, 2 arresti

I finanzieri del comparto Anti Terrorismo Pronto Impiego, agli ordini del Capitano Michele Filomena, nell’ambito del rafforzamento straordinario del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria per la stagione estiva in corso, disposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno avviato una mirata attività info-investigativa per contrastare i traffici illeciti di sostanze stupefacenti, monitorando, in particolare, la Strada Statale Ionica 106.

Durante tali servizi è stato individuato un casolare abbandonato ad Isola Capo Rizzuto dal quale proveniva il forte odore che caratterizza la cannabis indica. Informata la Procura della Repubblica pitagorica, sono state intraprese immediate attività di polizia giudiziaria – dirette dal sostituto procuratore Alessandro Rho – con l’ausilio di telecamere. Le indagini svolte con tali modalità hanno permesso di riprendere due persone entrare all’interno dell’abitazione monitorata. Fulmineo è scattato il blitz delle Fiamme Gialle che, giunte sul posto, hanno colto i malviventi nell’atto di confezionare una ingente quantità di marijuana già essiccata, successivamente quantificata in oltre 13 chilogrammi. Con l’ausilio delle unità cinofile sono state effettuate perquisizioni presso i domicili dei due soggetti nel corso delle quali sono stati rinvenuti un bilancino di precisione ed una busta con dei ritagli circolari ritenuti strumenti per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente da spacciare e per tale motivo sottoposti a sequestro probatorio unitamente alla marijuana ritrovata nel casolare. I due soggetti, il 42enne S.A. ed il 37enne M.G., entrambi crotonesi, sono stati arrestati dai finanzieri perché colti in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotti presso la Casa Circondariale di Crotone.