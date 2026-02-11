Bit Milano, presentazione Guida Rossa Touring Club Calabria

“È con grande entusiasmo che vi invito a sfogliare e ammirare la Guida Rossa Touring Club dedicata alla nostra Regione, un’edizione che celebra la bellezza e la ricchezza di una Calabria straordinaria che l’Italia e i Paesi esteri considerano meta turistica ambita in tutte le stagioni dell’anno (Calabria Four Seasons).

Lo ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, presentando, oggi, nella Glass room della Bit di Milano, la Guida Rossa Touring Club Calabria, insieme al direttore editoriale Touring Club Italiano, Ottavio Di Brizzi, e al Console regionale del Touring Club per la Calabria, Domenico Cappellano.

“Questa guida – ha specificato l’assessore -, realizzata con la competenza e la passione del Touring Club, e presentata anche al Centro nazionale per il made in Calabria, rappresenta un prezioso strumento per tutti coloro che desiderano immergersi nella nostra terra, dove sarà possibile trovare itinerari affascinanti, suggerimenti su luoghi da visitare, esperienze da vivere e, soprattutto, l’opportunità di conoscere la nostra gente, calorosa e accogliente”.

“La Calabria è straordinaria e come governo regionale, attraverso una oculata programmazione del presidente Occhiuto che, in questi anni, ha previsto strategie e investimenti specifici per il turismo, stiamo lavorando per creare le giuste sinergie che ci consentiranno di migliorare la qualità dell’accoglienza, dei trasporti, delle strutture, dei servizi, delle infrastrutture e per incrementare anche le Bandiere blu e quelle arancioni. Pertanto, la Guida Rossa è un importante strumento di promozione delle nostre meraviglie, come le coste incontaminate, i parchi naturali, le ciclovie, i borghi storici e i siti archeologici, le terme, nonché i viaggi delle radici con la nostra Regione Ambasciatrice del Giubileo 2025. Il nostro obbiettivo – ha auspicato infine l’assessore Calabrese – è quello di migliorarla e riempirla ulteriormente di contenuti concreti affinché diventi una compagna per il viaggio dei tanti turisti che vorranno a visitare la Calabria”.

Di Brizzi ha dichiarato che “è grazie alla Regione se si è riusciti a compiere questa piccola impresa e a realizzare un volume unico interamente dedicato alla Calabria in tutte le sue declinazioni, perché la Calabria prima ancora che dell’Italia è una Regione del Mediterraneo che attira, quindi, turismo da tutto il modo. La Guida non fornisce solo informazioni certificate ma mappa tutte le ricchezze della regione e invita ad un viaggio alla scoperta e alla conoscenza degli aspetti meno noti che cambiano la narrazione e le esperienze di un luogo”.

“La Regione Calabria – ha aggiunto Cappellano – presenta oggi, per la prima volta, la nuova Guida Rossa: la più grande raccolta di guide turistiche, la più antica, che è anche sotto legge della Presidenza della Repubblica Italiana. Prima in questa raccolta c’era il volume Basilicata e Calabria, mentre da quest’anno per dare una spinta maggiore alla promozione turistica, ci sarà la Guida Calabria”.