BIT 2026, animato il format “Diamo Voce alla Calabria” anche nella seconda giornata

Prosegue, nella seconda giornata della Bit 2026 di Milano, la presenza della Regione Calabria, con il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese, allo stand ancora una volta animato dal format “Diamo Voce alla Calabria”, il progetto narrativo pensato per mettere al centro comunità, imprese e istituzioni attraverso testimonianze autentiche e profondamente radicate nell’esperienza diretta.

A condurre dalla Glass Room – lo spazio trasparente e permeabile che rappresenta il cuore simbolico e operativo dello stand – per tutte le giornate il giornalista sportivo Sandro Donato Grosso che ha guidato il racconto rendendo protagoniste le voci di imprenditori, amministratori, innovatori e operatori culturali, in un dialogo continuo tra visione e concretezza.

Il palinsesto si è aperto con l’intervento di Luca Valentini, imprenditore turistico che opera con l’Hang Loose Beach sul territorio di Gizzeria e promuove il kitesuft a livello locale, subito dopo Luigi Lirangi (commissario del Parco nazionale del Pollino) Antonello Ciminelli e Pietro Pileci hanno raccontato i parchi nazionali della Calabria, dal Pollino ai Parchi marini Regionali.

Angelo Napolitano (Ecotour – Riviera dei Cedri – presidente di Arca e capofila della rete di imprese del progetto.) e Fabio Ferrara (cons. delegato al Turismo Comune di Scalea) hanno approfondito il progetto Riviera dei Cedri.

In un dialogo corale, Miriam De Nicolò (SNOB Magazine), Roberta Abate (Commestibile) e Umberto Oliva (Bartender) hanno raccontato una Calabria contemporanea che passa dal cibo e dall’editoria indipendente come linguaggio identitario e sociale.

Domenico Mantegna (consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria) ha riportato l’impegno nella promozione delle eccellenze territoriali (agroalimentari, vitivinicole, turismo) e nello sviluppo di politiche locali inclusive e sostenibili; mentre nel confronto tra William Lo Celso (operatore turistico, vicepresidente di Destinazione Sila) e Adele Magnelli (esperta di innovazione culturale e digital storytelling) è emersa una visione della Calabria come laboratorio culturale, dove il patrimonio storico, spirituale e paesaggistico dialoga con le tecnologie immersive e il digital storytelling, trasformando identità e memoria in strumenti strategici per un turismo lento, innovativo e destagionalizzato.

Verso la fine della mattinata è stata presentata per la prima volta la Guida Rossa del Touring Club Italiano dedicata unicamente alla Regione Calabria, a raccontarla: l’assessore Giovanni Calabrese, Ottavio Di Brizzi (direttore editoriale del Touring Club Italiano) e Domenico Cappellano (responsabile Touring Club Italiano per la Regione Calabria).

Infine Giuseppe Fontana (sindaco di Locri) Mantella Giuseppe (restauratore) e Andrea Liò (vice sindaco di Isola Caporizzuto) hanno sottolineato da diversi punti di vista l’importanza di una visione integrata di promozione territoriale in cui la valorizzazione a 360° costruisce un modello di sviluppo fondato su identità, bellezza e responsabilità istituzionale.

A chiudere la mattinata, lo sguardo si è spostato sulle nuove narrazioni digitali con l’intervento dei creator Borzac, Giuseppe Scuticchio e Noemi Spinetti, che attraverso i social raccontano una Calabria autentica e quotidiana, capace di parlare alle nuove generazioni.

Gran finale con la performance musicale di Sarafine, che ha trasformato lo stand in uno spazio di incontro e vibrazione collettiva.

Nel pomeriggio, lo stand si è trasformato in un hub mediatico con la Rai in diretta con i due programmi di Radio 2: “Music Room” (dalle 14.30 alle 16) condotto da Julian Boghesan da Milano e Manila Nazzaro da Roma e con “Il pomeriggio di Radio 2” (dalle 16.30 alle 18) con Savino Zaba a Milano e Diletta Parlangeli a Roma. Ogni giorno sono previste diverse iniziative di comunicazione – con ospiti in diretta da Milano – per la promozione e la valorizzazione del territorio della Regione Calabria, realizzate nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

A raccontare la Calabria in collegamento da BIT sono stati: Anton Giulio Grande (presidente Calabria Film Commission), Florindo Rubbettino (Presidente SudHeritage), Filippo Demma (direttore Parchi Archeologici di Crotone e Sibari) e Giovanni Gagliardi di Catasta Pollino.

La seconda giornata ha così confermato la forza del format “Diamo Voce alla Calabria”, che ha visto uno spazio aperto, dinamico e partecipato, dove il racconto collettivo diventa strumento strategico di promozione e visione condivisa.

Il direttore generale del dipartimento Turismo della Regione Calabria, Roberto Cosentino ha commentato così la seconda giornata: “La Calabria possiede un patrimonio straordinario fatto di luoghi, cultura, storia, enogastronomia e paesaggi che meritano di essere raccontati con forza. A BIT abbiamo scelto di farlo dando spazio alle voci dei calabresi: di chi vive e fa impresa sul territorio e di chi, pur lontano, continua a sentirsi profondamente legato alle proprie radici. Anche questa seconda giornata ha dimostrato quanto sia importante costruire un senso di comunità, capace di trasformare ogni esperienza in uno strumento concreto di promozione e crescita per l’intera regione”.