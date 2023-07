Biodiversità del Parco Regionale delle Serre, presentato il libro di Maurizio Siviglia

È stato presentato nei giorni scorsi l’interessante pubblicazione del professor Maurizio Siviglia sulla biodiversità vegetale del Parco delle Serre.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, il commissario del Parco Alfonso Grillo, il professore di Botanica Ambientale e Applicata del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria Giovanni Spampinato, il professor Alessandro Crisafulli del Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientali dell’Università di Messina e il dirigente Parchi ed Aree Protette della Regione Calabria Giovanni Aramini.

In una sala gremita l’autore e i relatori hanno raccontato l’eccezionale lavoro di studio e ricerca sulla flora delle montagne serresi racchiuso nel volume finanziato dall’Ente Parco ed edito da Rubbetino.

I due professori universitari hanno posto l’accento sulla complessità del lavoro racchiuso nel volume di alta valenza scientifica e divulgativa e frutto di una accurata e lunga ricerca sul campo. In particolare il professor Spampinato ha relazionato sugli aspetti che riguardano la nostra regione in relazione alle ere geologiche e di come questi fenomeni abbiano caratterizzato la flora calabrese. Il professor Crisafulli ha invece focalizzato l’attenzione sulla presenza nell’area delle Serre di numerose specie rare o endemiche.

Nel corso dei lavori è stata esposta altresì la ricchezza e particolari delle collezioni botaniche e micologiche messe in mostra presso l’area espositiva di Villa Bonitas a Serra San Bruno, patrimonio che, a parere unanime dei relatori, dovrà essere necessariamente valorizzata e promossa.

“Un lavoro di alto valore scientifico – ha dichiarato il commissario Grillo – che mette in luce sia l’enorme patrimonio di biodiversità vegetale e micologica presente nell’area protetta delle Serre sia le numerosissime specie rare o endemiche presenti. La stampa di questo volume, finanziato dall’Ente Parco ed edito da Rubbettino, dà lustro al Parco delle Serre e consente di tributare la giusta riconoscenza al professore Maurizio Siviglia per il trentennale lavoro di ricerca portato avanti con sacrificio e passione”.