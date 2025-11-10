Bim Bum Basket Rende travolta da Brindisi: la società prenderà provvedimenti drastici

La trasferta brindisina si è rivelata un incubo per la Bim Bum Basket Rende, sconfitta con un netto 78-62 in una gara che ha lasciato strascichi pesanti non solo sul parquet, ma anche all’interno della società rendese. Il match, giocato con poca intensità e ancor meno spirito di squadra, ha mostrato una versione opaca e disunita della formazione calabrese, lontana parente di quella vista nel derby vinto contro Catanzaro.



La partita è stata caratterizzata da un gioco frammentato, dove i singoli hanno cercato invano di risolvere la situazione, ignorando completamente il collettivo. Mancanza di coesione, scelte affrettate e difesa poco reattiva hanno permesso a Brindisi di prendere il largo già nel secondo quarto, gestendo poi il vantaggio senza troppi affanni.

A fine gara, il dirigente Pierpaolo Carbone, in nome e per conto della società rendese, ha espresso tutta l’amarezza con dichiarazioni durissime: “Questa prestazione è inaccettabile. Non possiamo permetterci di scendere in campo senza identità. Saranno presi provvedimenti con l’intento di rafforzare la rosa”.

Carbone ha annunciato che la dirigenza è pronta a intervenire con decisione per il prosieguo della stagione, anticipando la necessità di sostituire alcuni elementi dell’attuale rosa. Un segnale forte che lascia presagire cambiamenti imminenti.

La sconfitta di Brindisi non è solo una battuta d’arresto sul piano sportivo, ma anche un campanello d’allarme per la tenuta mentale e tecnica del gruppo. La società sembra intenzionata a voltare pagina, puntando su giocatori più funzionali al progetto e capaci di incarnare lo spirito di squadra che era emerso con forza nel derby contro Catanzaro.