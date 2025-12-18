Billy Gurnari nuovo direttore tecnico Domotek Volley

Una svolta strategica per la Domotek Volley Reggio Calabria. La società, protagonista in Serie A3, ma presente anche in C Femminile e Maschile e nel settore giovanile, rappresenta una realtà di primo piano nel panorama pallavolistico calabrese.

Adesso la società si dota di una ulteriore figura di valore: il direttore tecnico Billy Gurnari.

Questa mossa segna un passo importante nella crescita strutturale del sodalizio amaranto, con l’obiettivo di potenziare la visione di insieme e la sinergia tra tutte le componenti.

Billy Gurnari non è un nome nuovo per gli addetti ai lavori. La sua è una carriera lunga e ricca, costruita sul campo e dentro le istituzioni pallavolistiche. Sempre attivo in ambito federale, è stato per quattro anni consigliere federale del Comitato Regionale Fipav Calabria e, da quest’anno, ha assunto l’incarico di vice presidente del Comitato Regionale.

Diplomato ISEF, ha scalato tutti i gradini della formazione tecnica Fipav, partendo da incarichi provinciali e regionali fino a raggiungere i vertici. La sua avventura in panchina è iniziata nel lontano 1983 con la Mangiatorella. Da lì, ha lasciato il segno in numerose società reggine di rilievo: Jonicagrumi, Italsomac, Farmasport, Target, Nausicaa, Dacca e, più recentemente, la Luck. Il suo palmarès è costellato di successi, anche a livello giovanile, testimonianza di una capacità di lavoro che guarda tanto al risultato immediato quanto alla crescita dei giovani talenti. A più battute inserito negli staff tecnici azzurri delle selezioni giovanili.

La nuova figura del Direttore Tecnico avrà un ruolo centrale e trasversale. A Gurnari sarà affidato il compito di occuparsi della gestione organizzativa generale delle attività tecniche, del coordinamento tecnico tra le diverse squadre (Serie C Femminile, Serie C Maschile, settore giovanile) e del fondamentale raccordo tra il management, lo staff tecnico, gli atleti e tutto l’ambiente del club.

La dirigenza della Domotek Volley considera questa nomina rilevante per consolidare il futuro. “La grande e comprovata esperienza di Billy è garanzia di sicurezza ed affidabilità per il club. Siamo convinti che il raggiungimento dei nostri obiettivi, che non saranno solo quelli meramente sportivi e di risultato sul campo, ma anche di sviluppo strutturale e di formazione, passerà attraverso il suo prezioso lavoro di coordinamento e visione d’insieme”.

Con l’ingaggio di Gurnari, la Domotek Volley Reggio Calabria lancia un chiaro segnale di ambizione e di voler costruire un progetto solido, ponendo al centro la competenza e una regia tecnica unitaria.