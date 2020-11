Bilancio di previsione al centro della seduta odierna del Consiglio comunale di Reggio

E in corso di svolgimento presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio il Consiglio comunale convocato in sessione straordinaria.

Secondo il primo punto all’Ordine del Giorno, il Civico Consesso prenderà atto della avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari permanenti. Come da regolamento, (capo V, articolo 18 e seguenti) la composizione delle Commissioni deve prevedere la presenza di almeno un consigliere per gruppo. Le Commissioni consiliari attualmente costituite sono 9, le competenze riflettono un settore organico di materie di competenza dell’ente, individuato sulla base della struttura organizzativa. La distribuzione analitica dei consiglieri all’interno delle Commissioni sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, alla sezione Consiglio comunale. A seguire, il Consiglio sarà impegnato ad esaminare proposte di delibere propedeutiche e funzionali all’esame e approvazione del Bilancio di previsione dell’ente. In primo luogo sarà sottoposto all’esame dell’aula il progetto di ripiano del disavanzo di amministrazione rilevato al 31 dicembre 2019. La proposta di delibera del Consiglio individuerà le modalità e i tempi del ripiano alla luce di un vero e proprio Piano, che indicherà la fonte delle risorse impiegate e gli ambiti di azione. Il ripiano del disavanzo costituisce, infatti, la prima voce di spesa all’interno del Bilancio di previsione. Ulteriore punto all’Ordine del Giorno è l’approvazione del DUP 2020/2022, ovvero del Documento Unico di Programmazione che delinea gli obiettivi e le strategie dell’ente. Sulla base del DUP il connesso Bilancio di previsione finanziario, prenderà atto degli indirizzi approvati, delle attività da realizzare e nel contempo farà confluire le risorse stanziate a tali fini, autorizzandone l’impiego. I cittadini e la stampa possono seguire i lavori della seduta odierna attraverso il canale you tube della rete civica rintracciabile anche attraverso il sito www.reggiocal.it e la pagina facebook istituzionale ricercabile con @comunerc.. Le deliberazioni di Consiglio, terminato l’iter di approvazione, saranno pubblicate sull’albo pretorio on line del sito istituzionale.