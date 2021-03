“Bibliotechine solidali”: a Reggio la condivisione è collaborazione anche tra gli avvocati

Lei è Monica Bolignano, esercita la professione di avvocato in mezzo a mille e più altre attività che affronta con una passione irrefrenabile e con un entusiasmo impossibile da contenere. L’ultima delle iniziative che sta portando avanti, rianimandone l’essenza, ha un nome eloquente: “Bibliotechine Solidali”. Allestite nell’ambito del Festival Contaminazioni quattro piccole biblioteche in luoghi strategici di Reggio Calabria, tutti possono depositare volumi (ad eccezione di quelli scolastici), tutti possono ritirarli. Si trovano a Piazza Castello; in via San Paolo, presso la sede di Spazio Teatro; ad Archi Carmine e presso la sede dell’Associazione Magnolia, ad Arangea. Una scossa che trasmette non solidarietà astratta, ma condivisione concreta e coinvolgente.

Sensibilità chiama sensibilità ed è così che, anche partendo dal lavoro duro di chi si occupa di svuotare le cantine, un semplice sopralluogo può fiorire sino a diventare il paradigma della partecipazione attiva tanto agognata nella vita quanto difficile da stringere. Una quantità considerevole di testi, che affollavano i locali di uno studio legale, finiscono, su input di Monica, sulla pagina del gruppo Facebook “Non si ietta nenti” e, contemporaneamente, dell’idea viene messo a parte l’avvocato Pietro Donato Ciccone, l’erede del professionista, a cui la collega ventila l’ipotesi di consegnare diverse collane all’Ordine degli Avvocati. Un’eventualità che lo entusiasma ed è a questo punto della storia che si rende necessario mettersi in contatto con l’avvocato Infantino, presidente dell’Ordine stesso. Una telefonata nel primo pomeriggio rompe ogni formalità: troppo trascinante è l’ardore di Monica Bolignano, troppo accorato l’appello perché non sia raccolto. Perché non sposare il frutto del destino e lasciare che quelle opere così preziose rimangano fuori dalla porta della biblioteca dell’Ordine degli Avvocati? Monica Bolignano è un fiume tracimante una dedizione che supera qualsiasi argine, compreso quello del ticchettio inesorabile delle lancette dell’orologio con cui pure bisogna fare i conti. Espleta personalmente tutte le formalità e salta a piè pari ogni ostacolo le si pari davanti. Grazie all’intervento di due consigliere donne dell’Ordine, avvocato Sarra e avvocato Mascianà, anche l’ultimo miglio è attraversato e martedì, con l’apprezzabile contributo della madre e di Giusy Nocito, il degno epilogo: completata la necessaria sanificazione, realizzata l’essenziale catalogazione, finalmente la consegna presso la Corte d’Appello di 102 volumi, porzione rilevante del patrimonio librario dello studio del defunto avvocato Candeloro Gioffrè. Una sollecitudine che, adempiuti tutti i passaggi formali del caso, assicurerà la piena fruibilità all’intero ambiente forense in un ideale passaggio del testimone dagli avvocati anziani ai giovani colleghi. Succede quando l’impegno civico riceve supporto e quando la cooperazione cessa di essere una parola intangibile per trasformarsi in azione pregna di utilità vantaggiose per la comunità.