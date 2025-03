Berlino e Malta, le due mete del PTCO che hanno visto protagonisti 30 studenti dell’IIS “Galluppi” di Tropea

PCTO in Europa, due destinazioni che raccontano due esperienze di lavoro, di viaggio e di formazione in contesti culturali e linguistici europei diversi come Berlino e Malta. La prima esperienza nel cuore della Mitteleuropa, meta di tanti giovani dopo la caduta del muro (9 novembre 1989) unendo le due Germanie ma anche le due anime di una storia segnata dalle due tragiche guerre mondiali, dall’orrore dei lager e poi dalla guerra fredda. La seconda esperienza ha rappresentato una immersione in un’isola che parla inglese ma che ha il respiro delle civiltà del Mediterraneo, che parlava italiano come lingua ufficiale fino al 1934 e che dista 80 km dalla Sicilia. E ricordiamo che a Malta è morto Mattia Preti (sepolto nella chiesa di San Giovanni di La Valletta), dove ha lasciato molti dei suoi dipinti che lo hanno reso uno dei più importanti pittori del Seicento, dopo il Caravaggio. Secondo alcuni studi, sull’isola avrebbe realizzato circa 400 opere tra pubbliche e private, molte delle quali spedite in Italia.

A Berlino si sono recati 15 studenti dell’indirizzo Tecnico Turistico (dal 9 al 23 marzo) accompagnati dalle docenti di lingua tedesca Rinuccia Barilaro e Nataliya Shumska. Gli studenti, per due settimane, sono stati impegnati in aziende e strutture ricettive per portare avanti il percorso di “Pratikantat” già iniziato in Italia lo scorso anno scolastico.

Francesca, Carmen, Daniel, Aurora ed Aleide sono stati accolti da Cyhit Tour (City Tour Company) con lo scopo di ideare, attraverso i canali del Social Media Management, percorsi e tour turistici (via Tik Tok, Instagram e Facebook della società stessa) per viaggiatori interessati a visitare e scoprire Berlino e dintorni.

Sofia e Venere, alla reception del Museo “Die Mauer/The Wall” (Berlin Wall Expo), invitavano il visitatore a confrontarsi con la storia della Germania (ex DDR) durante il periodo della Guerra Fredda. Nelle 13 sale del Museo si possono trovare pezzi di esposizione originali, presentazioni audio e video del periodo storico a ridosso della costruzione e della caduta del Muro di Berlino. Il compito delle studentesse è stato quello di accompagnare i visitatori a ripercorrere le “vite degli altri” (citando il celebre film “Das Leben der Anderen” di Florian Henckel von Donnersmarck) attraverso la storia della Repubblica Democratica Tedesca e la Berlino Est controllata dalle spie della Stasi, temuto organo di sicurezza e spionaggio interni.

Chiara, Anastasiia e Giulia invece, a bordo dei pullman della RB Regio Bus Ost GmbH/City Circle, o meglio conosciuta con il logo di Hop on Hop Off Berlin, hanno fatto da hostess ai turisti che sceglievano questi comodissimi mezzi di trasporto per avere una visione a 360 gradi della città, in un tour comprendente 23 fermate nei punti più strategici e di maggiore interesse storico-culturale.

Antonio, Ivan e Massimo, con “Berlin on Bike” e Mariaceleste ed Elisa con “Urban Bike”, due agenzie specializzate in escursioni in bicicletta (un modo ecologico e salutare per esplorare la capitale della Germania) hanno avuto modo di prenotare, organizzare e pianificare tour urbani per gruppi di studenti provenienti da tutta Europa e non solo.

Per questi studenti delle classi IV Berlino ha rappresentato la seconda esperienza di PCTO all’estero dopo Dublino. Il programma (PCTO all’ Estero), anche se breve (due settimane), ha dato la possibilità agli studenti di crescere e maturare, non solo dal punto di vista personale, ma anche professionale e linguistico. Impegnati in compiti di realtà, gli studenti hanno saputo cogliere tutte le opportunità di formazione legate al web design, alla promozione turistica ed al settore del marketing.

Rientrano il 25 (martedì) invece i 15 studenti dell’Alberghiero da Malta, partecipando al Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Questo progetto ha significato per loro non solo un’opportunità formativa, ma anche un viaggio alla scoperta di una cultura diversa e un’occasione per mettere alla prova le competenze acquisite a scuola. Durante il loro soggiorno, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di lavorare in prestigiose strutture alberghiere e ristorative dell’isola, confrontandosi con standard internazionali e migliorando la propria conoscenza delle lingue straniere, in particolare l’inglese. L’esperienza ha permesso loro di crescere professionalmente e personalmente, sviluppando soft skills (competenze trasversali) come il problem solving, il lavoro di squadra e la capacità di adattarsi a contesti nuovi.

Il progetto non è solo lavoro. Gli studenti hanno potuto esplorare Malta, immergendosi nella sua ricca storia e cultura, visitando luoghi iconici e assaporando la cucina locale. Un’avventura, come hanno testimoniato i protagonisti, che ha lasciato un’impronta indelebile nel loro percorso di studi e nella loro vita. Queste esperienze dimostrano come l’istruzione possa aprire le porte a orizzonti nuovi e inaspettati, preparando gli studenti a diventare cittadini del mondo.