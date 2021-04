Beni alimentari per le famiglie bisognose: nuova iniziativa del Comune di Serra San Bruno

Nuova iniziativa a sostegno dei più deboli da parte del Comune di Serra San Bruno che intende procedere all’approvvigionamento dei beni alimentari da distribuire alle famiglie bisognose e, a tal fine, ha predisposto l’iter per individuare soggetti del terzo settore cui affidare la fornitura di generi alimentari utilizzando le risorse residue del contributo di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 pari a 3.400,88 euro.

L’obiettivo dell’azione è quella di selezionare partner cui “affidare in forma coordinata ed integrata e mediante convenzione, il consolidamento e l’incremento delle attività di acquisizione e distribuzione dei beni alimentari per fronteggiare la crescita della domanda in atto, con riferimento all’emergenza Covid-19, nella quale si constata un aumento crescente della povertà sociale”.

Titolati a partecipare alla manifestazione d’interesse sono le associazioni ed organismi del Terzo Settore che hanno sede legale e/od operativa sul territorio della Regione Calabria e sono iscritti ai registri, albi di competenza per categoria.

Gli ETS che reperiscono beni alimentari di prima necessità e li destinano attraverso mense sociali o consegna di pacchi spesa, devono possedere prevista la finalità statutaria civica e solidaristica, con la precisa individuazione dello scopo di raccolta e distribuzione delle derrate alimentali ai fini di solidarietà sociale e devono aver già svolto l’attività di distribuzione e/o somministrazione di generi alimentari per un periodo di almeno un anno o svolgere attualmente tale attività.

La documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Serra San Bruno entro e non oltre le ore 14 del 12 maggio.