Belvedere Basket: un anno di successi e nuove prospettive

Con la festa di fine anno, ‘Belvedere Basket’ conclude con entusiasmo l’annata sportiva 2023-2024, confermandosi una realtà consolidata nel territorio grazie alla passione e all’impegno di tutti i suoi membri, guidati dal Presidente Vincenzo Cristofaro. Con quasi 100 tesserati, l’Associazione sportiva ha celebrato un anno di successi e crescita, partecipando attivamente nei campionati under 17 e 19 e under 15 e 13, e con la prima squadra, oltre a formare le giovani promesse degli esordienti e mini basket.

Sotto la guida dei coach Mister Andrea Perrone e Dominique Carbone, gli atleti under 17 e under 19 hanno raggiunto un traguardo storico, conquistando il titolo di vice campioni regionali. Tra i successi dell’anno, si è distinto l’ottimo percorso del Basket Belvedere Under 17 al torneo Primavera, che è culminato con un meritato secondo posto.

Il Presidente Cristofaro ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e guarda con fiducia al futuro, annunciando importanti novità per la prossima stagione. Inoltre, ha esteso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo: ai genitori, che con sacrifici hanno sostenuto i giovani atleti; ai coach Perrone e Carbone, veri pilastri dell’Associazione; a tutti i dirigenti, con un riconoscimento particolare per Ivana Blevio, Sabrina Montanaro, l’ex Presidente Ciraudo Bruna, Arnone Francesco, Di Renzo Nazareno, Salvatore De Luca e Mattia Campagna. Un grazie speciale va anche a tutti gli sponsor che hanno contribuito al nostro percorso di crescita e successo.

“In particolare, desidero – dichiara Cristofaro – esprimere la mia profonda gratitudine all’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo, guidata dal Sindaco Vincenzo Cascini, per il determinante sostegno fornito alla nostra associazione attraverso l’acquisto dei nuovi canestri. Questo gesto ha non solo reso possibile la pratica di questo straordinario sport da parte di numerosi giovani, ma ha anche accresciuto il nostro senso di orgoglio e appartenenza. La collaborazione e la visione condivisa sulla valorizzazione dello sport sono elementi cruciali per il futuro della nostra Associazione e per il benessere dei nostri giovani. Non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme e di raggiungere nuovi traguardi nella prossima stagione, portando sempre più in alto il nome di Belvedere”.