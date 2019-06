Beccati a rubare in un cantiere: arrestati dalla Polizia

La nuova applicazione della Polizia di Stato, YOU POL, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store e che consente di inviare segnalazioni alla Sala Operativa della Questura, anche in forma anonima, continua a dare risultati.



Dalla sua creazione e divulgazione numerosissime sono state le segnalazioni pervenute alle sale operative dislocate su tutto il territorio nazionale.

A seguito di una segnalazione YOU POL molto dettagliata, nel tardo pomeriggio di ieri personale della Questura di Cosenza, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto in flagranza di reato di tentato furto aggravato A.M., di 45 anni e F.C., di 56 anni.

La segnalazione conteneva l’indicazione esatta del luogo, un cantiere edile in città, in cui i due, danneggiando alcuni pannelli posti a recinzione, si erano introdotti illecitamente.

Il personale operante ha provveduto immediatamente a recarsi sul posto segnalato, bloccando i due malviventi, che alla vista degli agenti hanno cercato di darsi alla fuga.

A seguito di perquisizione effettuata sul motocliclo usato dagli stessi, sono stati rinvenuti e sequestrati vari attrezzi atti allo scasso.

Alla luce degli elementi raccolti, A.M. e F.C. sono stati tratti in arresto.

Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Cosenza, informato dell’accaduto, ha disposto il giudizio per direttissima.