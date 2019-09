Bastoni in macchina: Carabinieri denunciano un giovane nel Vibonese

Un bastone in legno di quasi un metro di lunghezza e un altro tipo cavo elettrico di 81 centimetri. Il tutto all’interno della propria auto e senza appropriate giustificazioni.

Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Francica hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia un ventiseienne, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un avviso orale. I militari dell’Arma nel corso di un controllo alla circolazione stradale lo hanno fermato nei pressi di Ionadi mentre era alla guida di un’auto e nel corso della perquisizione hanno rinvenuto i due bastoni. Non è la prima volta che il giovane finisce al centro di vicende di carattere giudiziario. Un paio di anni fa venne coinvolto in un’inchiesta che portò a disarticolare un baby-gang specializzata in furti negli appartamenti e in quell’occasione fu sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.