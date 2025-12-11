Bando Sviluppo delle montagne calabresi, Occhiuto e Gallo: “La Regione conferma la sua attenzione per le aree montane”

“Il bando per lo sviluppo della montagne nasce da una iniziativa che abbiamo posto in essere nella precedente legislatura e che amplieremo mettendo in campo altri progetti specifici. Aver portato a termine questa misura in così poco tempo è stato importante. Ringrazio tutti i sindaci che quotidianamente portano avanti un lavoro complicato. La Regione vi starà vicini in tutti i modi, potendo far riferimento all’assessore Gallo che ha dimostrato anche su questi temi grande attenzione”.

Il presidente Roberto Occhiuto, intervenuto da remoto, ha dato il benvenuto ai 155 sindaci dei Comuni montani che hanno partecipato al bando di Sviluppo delle montagne calabresi, presenti nella Sala Verde della Cittadella regionale a Catanzaro, per la sottoscrizione delle convenzioni.

L’iniziativa, finanziata con il Fondo per lo sviluppo delle montagne Italiane (Fosmit), mira a sostenere interventi che riguardano diverse aree di azione, tra cui la riqualificazione dei centri storici, con arredi urbani e nuova cartellonistica per rendere i borghi più attrattivi, la manutenzione straordinaria della viabilità comunale, la realizzazione di piccoli invasi da utilizzare per scopi irrigui e di protezione civile, progetti per la creazione di aree pic-nic, campeggi e rifugi turistici, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare l’offerta turistica della montagna calabrese.

Potranno, inoltre, essere realizzate aree di atterraggio per elisoccorso utilizzabili anche nelle ore notturne.

“Questo è un intervento – ha proseguito il presidente Occhiuto – che ha consentito a sei comuni di aderire richiedendo il finanziamento per piste di elisoccorso. Questo mi fa venire in mente altri progetti che potremmo mettere in campo con l’aiuto dei primi cittadini. La mia idea è quella di fare postazioni in molti di questi territori per un’assistenza di telemedicina. Attivare una Pet, postazione di emergenza territoriale, che potrebbe essere un luogo, quando non attiva, dove gli anziani possano recarsi per fare degli esami. Sulla sanità e sull’assistenza territoriale vorrei che ci fosse un confronto attivo con tutti voi”.

L’assessore alle Politiche della montagna, Gianluca Gallo, ha riconosciuto l’impegno “eroico” dei sindaci e dei residenti che continuano a vivere in questi piccoli comuni e, con questi finanziamenti, l’obiettivo primario è quello di fornire maggiori servizi e una migliore qualità della vita per arginare il dramma dello spopolamento. Con la firma della conversione si partirà naturalmente con la fase esecutiva ed entro fine 2026 dovranno essere eseguiti e completati i lavori.

“Con questi fondi – ha affermato l’assessore – abbiamo pensato ai piccoli comuni montani, dedicando a questo bando due annualità dei fondi per la montagna, l’annualità 2023 e 2024. Noi crediamo fortemente nelle aree interne calabresi che possono essere un’opportunità per un turismo destagionalizzato, possono essere un’opportunità per alcune attività che magari sono perdute, ma ancora recuperabili attraverso l’impegno dei nostri sindaci, di queste amministrazioni che eroicamente continuano a governare questi territori. Pertanto, dobbiamo dare maggiori servizi, maggiore qualità della vita e tentare di arginare questo spopolamento”.

Con le delibere della Giunta regionale n. 132 e n. 409 del 2025, sono stati stanziati oltre 15 milioni di euro, provenienti dai fondi montagna 2023 e 2024. Le risorse hanno consentito di finanziare tutte le domande ammissibili presentate dai Comuni, ognuno dei quali riceverà un contributo fino a 100.000 euro. La graduatoria definitiva dei Comuni è stata approvata con decreto dirigenziale n. 12527/2025 emanato dal Dipartimento UOA Politica della Montagna della Regione Calabria.

Per la Regione, le convenzioni sono state sottoscritte dal direttore generale Uoa Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e difesa del suolo, Domenico Maria Pallaria.

Di seguito il decreto della graduatoria:

https://www.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2025/09/Decreto-12517-del-2025.pdf