Bandiera Blu, Mangialavori: “Per Tropea traguardo prestigioso”

“L’assegnazione della Bandiera Blu 2020 alla città di Tropea è un motivo di orgoglio per tutta la Calabria e per la provincia di Vibo Valentia. Finalmente la ‘Perla del Tirreno’ rientra nel ristretto novero di località che hanno fatto della gestione sostenibile del territorio la loro cifra identificativa”.



Lo afferma il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

“Il risultato – continua il parlamentare – è ancora più importante in considerazione del fatto che per Tropea si tratta della prima volta: mai prima d’ora, infatti, la località simbolo del turismo calabrese era stata insignita della Bandiera Blu, un riconoscimento internazionale che viene assegnato ogni anno in ben 49 Paesi del mondo”.

“I complimenti per questo prestigioso traguardo – aggiunge Mangialavori – non possono non andare al sindaco di Tropea Giovanni Macrì e alla sua Amministrazione, sotto la cui guida, in poco più di un anno di mandato, la città ha conosciuto una rinascita straordinaria, da cui certamente deriveranno altri successi culturali, sociali ed economici a beneficio di tutta la comunità tropeana e dell’intera Costa degli Dei”.