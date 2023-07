Bandi regionali per oltre 4 milioni di euro a sostegno di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

La Regione Calabria – dipartimento Lavoro e Welfare – ha pubblicato e sono in corso di svolgimento più avvisi per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro (precisamente euro 4.872.972,91).

Gli obiettivi generali riguardano diverse aree di intervento: dal porre fine ad ogni forma di povertà al promuovere un’agricoltura sostenibile, fino al favorire l’empowerment femminile.

A breve saranno disponibili ulteriori risorse ministeriali, con l’accordo di programma previsto per il triennio 2022-2024, in attuazione del decreto ministeriale n. 141/2022 pari a euro 2.610,698. Quest’ultimo intervento i cui atti amministrativi sono in divenire, sarà rivolto anche alle fondazioni regolarmente iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

“Il ruolo delle reti di sostegno sociale – dichiara Emma Staine assessore alle Politiche sociali – è fondamentale per un settore come quello del welfare, dove la rete costituisce un fattore chiave di sostegno e inclusione delle persone. Dal mio insediamento, con il supporto dei dirigenti e funzionari della Regione, abbiamo lavorato per recuperare il gap, accelerato sulla programmazione in coerenza con le linee guida ministeriali, per pianificare al meglio la distribuzione delle risorse e continueremo a farlo intervenendo con ulteriori risorse ministeriali pari a oltre due milioni di euro che sarà rivolto anche alle fondazioni. L’obiettivo è superare le inefficienze e creare un nuovo modello di solidarietà che si pone soprattutto come cambiamento culturale, ma per farlo occorre che tutti i soggetti preposti operino con responsabilità”.

Tutte le informazioni riferite ai bandi sono pubblicate sul sito della Regione Calabria.