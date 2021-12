Bambini positivi al Covid, Barilaro chiude le scuole di Acquaro centro

La positività al Covid, accertata con tamponi antigenici, di alcuni bambini della scuola materna ed elementare ha spinto il sindaco Giuseppe Barilaro a chiudere le scuole di ogni ordine e grado di Acquaro centro. La misura ha valenza da oggi fino a sabato. Continuano regolarmente, invece, le lezioni per le scuole di Piani e dell’Istituto alberghiero. Per domani è prevista una giornata di screening per i ragazzi delle scuole locali, che saranno effettuati presso la scuola media a partire dalle 14.