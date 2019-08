Bambina cade dal terzo piano: trasportata in ospedale con l’eliambulanza

Una bambina di soli 4 anni si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Annunziata di Cosenza dopo essere precipitata dal dal terzo piano dell’abitazione in cui vive.

E’ accaduto a Sangineto. In quel momento la piccola si trovava in casa insieme al padre ed alla madre. Gravemente ferita, è stata trasportata presso la struttura sanitaria a bordo dell’elisoccorso. In seguito alla caduta la bambina si è fratturata in diverse parti del corpo e potrebbe essere sottoposta ad un intervento chirurgico. I Carabinieri della Compagnia di Scalea hanno avviato indagini sull’episodio.